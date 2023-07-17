Маркина Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Маркин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Томара Григорьевна

Отец ребёнка: Маркин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Григорий Иванович

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