Чусовитин Сергей Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Кирьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чусовитин Сергей Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Кирьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Чусовитин Кирьян Николаев

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1841

Жена: Чусовитина (Стефанова) Елена Иванова

Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
м. 22 ж. 17 умершего крестьянина д. М. Зарослой дочь.
Смерть
Неизвестно

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