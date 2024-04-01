Чусовитин Сергей Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Кирьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Чусовитин Кирьян Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1841
Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
м. 22 ж. 17 умершего крестьянина д. М. Зарослой дочь.
Смерть
Неизвестно