Киселёв Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1891 ст.
Дочь: Киселёва Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Лазаревна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Скарина Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Лазаревна
Рождение ребёнка
28.08.1897 ст.
Дочь: Киселёва Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Лазаревна
Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.
Дочь: Киселёва Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Лазаревна
Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Лазаревна
Смерть
Неизвестно