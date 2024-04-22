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Киселёв Яков Васильевич

Место рождения

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Киселёв Василий Михайлович

Мать: Киселёва Марфа Павловна

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Жена: Киселёва Пелагея Лазаревна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1891 ст.

Дочь: Киселёва Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Лазаревна

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Скарина Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Лазаревна

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1897 ст.

Дочь: Киселёва Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Лазаревна

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.

Дочь: Киселёва Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Лазаревна

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.

Сын: Киселёв Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Лазаревна

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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