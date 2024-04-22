Киселёва Пелагея Лазаревна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1891 ст.
Дочь: Киселёва Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Киселёв Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Скарина Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Киселёв Яков Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.1897 ст.
Дочь: Киселёва Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Киселёв Яков Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.
Дочь: Киселёва Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Киселёв Яков Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно