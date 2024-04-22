Киселёва Пелагея Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Пелагея Лазаревна

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Киселёв Яков Васильевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1891 ст.

Дочь: Киселёва Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Киселёв Яков Васильевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Скарина Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Киселёв Яков Васильевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1897 ст.

Дочь: Киселёва Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Киселёв Яков Васильевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.

Дочь: Киселёва Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Киселёв Яков Васильевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.

Сын: Киселёв Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Киселёв Яков Васильевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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