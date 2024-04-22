Кузнецова Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Дочь: Кузнецова Евдокия Филимоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Филимон Евплонович
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Кузнецов Яков Филимонович
Отец ребёнка: Кузнецов Филимон Евплонович
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: Кузнецова Василиса Филимоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Филимон Евплонович
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Дочь: Кузнецова Евфросиния Филимоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Филимон Евплонович
раскольница беспоповской секты
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно