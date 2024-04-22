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Кузнецова Екатерина Яковлевна

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Дочь: Кузнецова Евдокия Филимоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Филимон Евплонович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Кузнецов Яков Филимонович

Отец ребёнка: Кузнецов Филимон Евплонович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: Кузнецова Василиса Филимоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Филимон Евплонович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Дочь: Кузнецова Евфросиния Филимоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Филимон Евплонович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольница беспоповской секты
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Филимон Евплонович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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