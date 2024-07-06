Елисеева Анна Филипповна 11.12.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Елисеева Анна Филипповна

Место рождения

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.12.1903 ст.

Дата смерти

25.06.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1903 ст.

Отец: Елисеев Филипп Зосимов

Мать: Елисеева Федосья Федорова

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 135 лл 74 об - 75 запись 71 (ж) Родители: села Полянок крестьянин Филипп Засимов Елисеев и законная жена его Феодосья Федорова, оба православного вероисповедания. Восприемники: того же ... Показать все
Смерть
25.06.1905 ст.
Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
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