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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2230Полянки большия, с. вл.при ррч. Выжгорне и Мече.20795475511Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
Село Большия Полянки6Раиса Ценина981928
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
828. Б. Полянки, село бывшее владельческое, при речке Метче, дворов 161, жителей 1192, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Большия-Полянки1382684110997329534376732сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Большия Поляны, село4066при речке Мече21375584215975022—волостн. правл.Церк. кам., цер.-пр. шк. смеш., ветр. мельн.
Усадьба церковкая в с. Полянах4069—126185022—Большия Поляны
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1027Большие Полянысело54°10'с.ш.39°57'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648438116с Большие Полянысело