Колесников Прохор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Прохор Иванович

Колесников Прохор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Колесников Иван Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Ольга Прохоровна

Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна

Роговатое, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Полина Прохоровна

Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна

Роговатое, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Надежда Прохоровна

Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна

Роговатое, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Татьяна Прохоровна

Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна

Роговатое, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Колесников Константин Прохорович

Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна

Роговатое, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
09.08.1928

Дочь: Вакурова (Колесникова) Юлия Прохоровна

Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна

Роговатое, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.