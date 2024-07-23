Колесников Прохор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Колесников Иван Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Ольга Прохоровна
Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Полина Прохоровна
Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Надежда Прохоровна
Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Татьяна Прохоровна
Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Колесников Константин Прохорович
Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна
Рождение ребёнка
09.08.1928
Дочь: Вакурова (Колесникова) Юлия Прохоровна
Мать ребёнка: Колесникова Екатерина Устиновна
Смерть
Неизвестно