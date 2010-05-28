Вакурова (Колесникова) Юлия Прохоровна
Место рождения
Дата рождения09.08.1928
Дата смерти28.05.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1928
Бракосочетание
19.08.1955
Рождение ребёнка
15.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вакуров Лев Георгиевич
Рождение ребёнка
05.02.1962
Сын: Вакуров Константин Львович
Отец ребёнка: Вакуров Лев Георгиевич
Смерть
28.05.2010