Вакурова (Колесникова) Юлия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакурова (Колесникова) Юлия Прохоровна

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Место рождения

Роговатое, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

09.08.1928

Дата смерти

28.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1928

Отец: Колесников Прохор Иванович

Мать: Колесникова Екатерина Устиновна

Роговатое, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
19.08.1955

Муж: Вакуров Лев Георгиевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакуров Лев Георгиевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.02.1962

Сын: Вакуров Константин Львович

Отец ребёнка: Вакуров Лев Георгиевич

Смерть
28.05.2010

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