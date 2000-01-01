Акимов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1971
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1971
Рождение ребёнка
18.11.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова Дарья Валентиновна
Рождение ребёнка
18.11.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова Дарья Валентиновна
Смерть
Неизвестно