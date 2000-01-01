Акимов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Евгений Александрович

Акимов Евгений Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1971

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1971

Отец: Акимов Александр Александрович

Мать: Акимова Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
18.11.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Дарья Валентиновна

Рождение ребёнка
18.11.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Дарья Валентиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close