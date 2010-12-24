Акимова Дарья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Дарья Валентиновна

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Место рождения

Александровка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.09.1974

Дата смерти

24.12.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1974

Отец: Голованов Валентин

Мать: не указана

Александровка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
18.11.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Евгений Александрович

Смерть
24.12.2010
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