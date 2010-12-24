Акимова Дарья Валентиновна
Место рождения
Дата рождения01.09.1974
Дата смерти24.12.2010
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1974
Отец: Голованов Валентин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акимов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
18.11.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акимов Евгений Александрович
Смерть
24.12.2010