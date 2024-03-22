Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1773 и 1774
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1774
Отец: Петр Федорович
Мать: Вера Васильевна
Бракосочетание
После 1789
Жена: Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Улита Ивановна
Мать ребёнка: Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Феодора Федоровна
Смерть
После 1825