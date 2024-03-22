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Иван Петрович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1773 и 1774

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1727 и 1729 г.р.

Мать

Между 1737 и 1738 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1774

Отец: Петр Федорович

Мать: Вера Васильевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1789

Жена: Феодора Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Феодора Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Улита Ивановна

Мать ребёнка: Феодора Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Феодора Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Феодора Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Феодора Федоровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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