Миронец Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти05.06.1902 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Миронец Пётр Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Миронец Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Миронец Анастасия Яковлевна
Восприемник
19.11.1871 ст.
Екатерина Ермолаевна Миронец
Восприемник
25.09.1874 ст.
Сергей Ермолаевич Миронец
Смерть
05.06.1902 ст.
Похороны
07.06.1902 ст.