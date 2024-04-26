Миронец Григорий Петрович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миронец Григорий Петрович

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Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

05.06.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Миронец Пётр Тимофеевич

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронец Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Миронец Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Миронец Анастасия Яковлевна

Мена, Чернігівська область
Восприемник
19.11.1871 ст.
Мена, Чернігівська область
Екатерина Ермолаевна Миронец
Восприемник
25.09.1874 ст.
Мена, Чернігівська область
Сергей Ермолаевич Миронец
Смерть
05.06.1902 ст.
Мена, Чернігівська область
Похороны
07.06.1902 ст.
Мена, Чернігівська область

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