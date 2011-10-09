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Шпак Милана Александровна
Шпак Милана Александровна
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Место рождения
Запорожье
Дата рождения
09.10.2011
Пол
Женский
Отец
Шпак Александр Владимирович
1982 г.р.
Мать
Шпак (Коркунова) Татьяна Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.2011
Отец:
Шпак Александр Владимирович
Мать:
Шпак Татьяна Сергеевна
Запорожье
Место жительства
С 2011
Запорожье
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