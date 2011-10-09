Шпак Милана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпак Милана Александровна

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

09.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.2011

Отец: Шпак Александр Владимирович

Мать: Шпак Татьяна Сергеевна

Место жительства
С 2011
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