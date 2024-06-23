Горбиков Василий Давыдович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГорбиков Василий Давыдович

Горбиков Василий Давыдович

Место рождения

Могилевская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 15.07.53

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбиков Давыд

Мать: Горбикова С

Могилевская губерния
Смерть
Около 15.07.53
Рождение ребёнка
1910

Сын: Горбиков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Горбиков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Масникова (Горбикова) Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Горбиков тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна

Амурская область, Архаринский район, Прииск Ивановский
Рождение ребёнка
19.02.1925

Сын: Горбиков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна

Могилевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.