Горбиков Василий Давыдович
Место рожденияМогилевская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 15.07.53
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбиков Давыд
Мать: Горбикова С
Могилевская губерния
Смерть
Около 15.07.53
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Масникова (Горбикова) Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горбиков тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна
Амурская область, Архаринский район, Прииск Ивановский
Рождение ребёнка
19.02.1925
Сын: Горбиков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна
Могилевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область