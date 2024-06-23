Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти15.10.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Ткаченко Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Горбиков Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Горбиков Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Масникова (Горбикова) Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Горбиков Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горбиков тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Горбиков Василий Давыдович
Амурская область, Архаринский район, Прииск Ивановский
Рождение ребёнка
19.02.1925
Сын: Горбиков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Горбиков Василий Давыдович
Могилевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Смерть
15.10.1970