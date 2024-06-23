Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбикова (Ткаченко) Мария Анисимовна

Место рождения

Успенка

Дата рождения

1885

Дата смерти

15.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ткаченко Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Горбиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Горбиков Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Горбиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Горбиков Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Масникова (Горбикова) Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Горбиков Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Горбиков тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Горбиков Василий Давыдович

Амурская область, Архаринский район, Прииск Ивановский
Рождение ребёнка
19.02.1925

Сын: Горбиков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Горбиков Василий Давыдович

Могилевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Смерть
15.10.1970

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