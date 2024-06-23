Горбиков Давыд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбиков Василий Давыдович
Мать ребёнка: Горбикова С
Могилевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбиков Алексей Давыдович
Мать ребёнка: Горбикова С
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбиков Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Горбикова С
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбиков Елисей Давыдович
Мать ребёнка: Горбикова С