Каравашков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каравашков Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1959

Дочь: Голикова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Вишнякова Александра Петровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишнякова Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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