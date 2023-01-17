Каравашков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1959
Дочь: Голикова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Вишнякова Александра Петровна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно