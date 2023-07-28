Евдокия (Аникиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия (Аникиевна)

Евдокия (Аникиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евментий Самойлович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Евментиевич

Отец ребёнка: Евментий Самойлович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Хренов Дормидонт Евментиевич

Отец ребёнка: Евментий Самойлович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Федул Евментиевич

Отец ребёнка: Евментий Самойлович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агафья Евментьевна

Отец ребёнка: Евментий Самойлович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга Евментьевна

Отец ребёнка: Евментий Самойлович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.