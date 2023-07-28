Евдокия (Аникиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евментий Самойлович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Евментиевич
Отец ребёнка: Евментий Самойлович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Хренов Дормидонт Евментиевич
Отец ребёнка: Евментий Самойлович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Федул Евментиевич
Отец ребёнка: Евментий Самойлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья Евментьевна
Отец ребёнка: Евментий Самойлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга Евментьевна
Отец ребёнка: Евментий Самойлович
Смерть
Неизвестно