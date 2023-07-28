Евментий Самойлович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Самуил Ефремович
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: №1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Аникиевна)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агафья Евментьевна
Мать ребёнка: №1
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Евментиевич
Мать ребёнка: Евдокия (Аникиевна)
Рождение ребёнка
1836
Сын: Хренов Дормидонт Евментиевич
Мать ребёнка: Евдокия (Аникиевна)
Рождение ребёнка
1838
Сын: Федул Евментиевич
Мать ребёнка: Евдокия (Аникиевна)
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья Евментьевна
Мать ребёнка: Евдокия (Аникиевна)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга Евментьевна
Мать ребёнка: Евдокия (Аникиевна)
Смерть
Неизвестно