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Евментий Самойлович

Место рождения

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Самуил Ефремович

Мать: Мария Ивановна

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: №1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Аникиевна)

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агафья Евментьевна

Мать ребёнка: №1

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Евментиевич

Мать ребёнка: Евдокия (Аникиевна)

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Хренов Дормидонт Евментиевич

Мать ребёнка: Евдокия (Аникиевна)

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Федул Евментиевич

Мать ребёнка: Евдокия (Аникиевна)

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агафья Евментьевна

Мать ребёнка: Евдокия (Аникиевна)

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга Евментьевна

Мать ребёнка: Евдокия (Аникиевна)

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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