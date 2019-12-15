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Клепиковский Михаил Макарович

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Место рождения

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.11.1936

Дата смерти

15.12.2019

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1936

Отец: Клепиковский Макарий Васильевич

Мать: Клепиковская Анфиса (Анфусья) (Анфуса) Никифоровна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
Неизвестно
Челябинская обл. г. Касли школа №27 им. Сатирова. Политтехнический институт незакончил.
незаконченное высшее
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепиковская Татьяна Петровна

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
С 1958
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
комсорг. слесарь. теперь пенсионер | Радиозавод
Бракосочетание
1962

Жена: Клепиковская Татьяна Петровна

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ЗАГС
Рождение ребёнка
25.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепиковская Татьяна Петровна

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
15.12.2019
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Дома. Остановилось сердце

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