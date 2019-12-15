Клепиковский Михаил Макарович
Место рождения
Дата рождения15.11.1936
Дата смерти15.12.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1936
Образование
Неизвестно
Челябинская обл. г. Касли школа №27 им. Сатирова. Политтехнический институт незакончил.
незаконченное высшее
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клепиковская Татьяна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
С 1958
комсорг. слесарь. теперь пенсионер | Радиозавод
Бракосочетание
1962
ЗАГС
Рождение ребёнка
25.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клепиковская Татьяна Петровна
Смерть
15.12.2019
Дома. Остановилось сердце