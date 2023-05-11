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Щекотова Дарья Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекотов Павел Семенов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Щекотова Палатья Павловна

Отец ребёнка: Щекотов Павел Семенов

Рождение ребёнка
21.08.1848

Дочь: Щекотова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Щекотов Павел Семенов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Щекотов Филипп Павлов

Отец ребёнка: Щекотов Павел Семенов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Щекотов Степан Павлов

Отец ребёнка: Щекотов Павел Семенов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Щекотов Родион Павлов

Отец ребёнка: Щекотов Павел Семенов

Смерть
Неизвестно

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