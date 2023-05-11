Щекотова Дарья Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Щекотова Палатья Павловна
Отец ребёнка: Щекотов Павел Семенов
Рождение ребёнка
21.08.1848
Дочь: Щекотова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Щекотов Павел Семенов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Щекотов Павел Семенов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Щекотов Павел Семенов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Щекотов Павел Семенов
Смерть
Неизвестно