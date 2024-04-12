Заикаева (Либик) Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Либик Филипп Павлович
Мать: Либик Федосья Игнатьевна
Бракосочетание
03.11.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1892 ст.
Дочь: Заикаева Елизавета Лаврентьевна
Отец ребёнка: Заикаев Лаврентий Захарович
Рождение ребёнка
02.05.1895 ст.
Дочь: Заикаева Ирина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Заикаев Лаврентий Захарович
Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.
Дочь: Заикаева Агафья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Заикаев Лаврентий Захарович
Рождение ребёнка
09.08.1900 ст.
Дочь: Юрина Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Заикаев Лаврентий Захарович
Смерть
Неизвестно