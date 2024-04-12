Заикаева (Либик) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаикаева (Либик) Анастасия Филипповна

Заикаева (Либик) Анастасия Филипповна

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Либик Филипп Павлович

Мать: Либик Федосья Игнатьевна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.11.1891 ст.

Муж: Заикаев Лаврентий Захарович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1892 ст.

Дочь: Заикаева Елизавета Лаврентьевна

Отец ребёнка: Заикаев Лаврентий Захарович

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1895 ст.

Дочь: Заикаева Ирина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Заикаев Лаврентий Захарович

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.

Дочь: Заикаева Агафья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Заикаев Лаврентий Захарович

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1900 ст.

Дочь: Юрина Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Заикаев Лаврентий Захарович

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close