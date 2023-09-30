Либик Федосья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Либик Федосья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

05.05.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Либик Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Либик Филипп Павлович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1872 ст.

Сын: Либик Василий Филиппович

Отец ребёнка: Либик Филипп Павлович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Либик Иван Филиппович

Отец ребёнка: Либик Филипп Павлович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Либик Филимон Филиппович

Отец ребёнка: Либик Филипп Павлович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заикаева Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Либик Филипп Павлович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Либик Филипп Павлович

Смерть
05.05.1898 ст.
Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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