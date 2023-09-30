Либик Федосья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти05.05.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Либик Филипп Павлович
Рождение ребёнка
10.04.1872 ст.
Отец ребёнка: Либик Филипп Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Либик Филипп Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Либик Филипп Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заикаева Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Либик Филипп Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1898 ст.