Инякина Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1905 ст.

Сын: Инякин Сергей Стефанович

Отец ребёнка: Инякин Стефан Федорович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 2. Д. 1601. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Стефан Федорович

Смерть
После 1905
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