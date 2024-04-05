Литвинов Илья
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Литвинова (--) Настасья Панфиловна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Кунгурова (Литвинова) Устинья Ильинична
Мать ребёнка: Литвинова (--) Настасья Панфиловна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Литвинова Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Литвинова (--) Настасья Панфиловна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Литвинова (--) Настасья Панфиловна
Смерть
Неизвестно