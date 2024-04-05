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Литвинов Илья

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (--) Настасья Панфиловна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Литвинов Гавриил Ильич

Мать ребёнка: Литвинова (--) Настасья Панфиловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Кунгурова (Литвинова) Устинья Ильинична

Мать ребёнка: Литвинова (--) Настасья Панфиловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Литвинова Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Литвинова (--) Настасья Панфиловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Литвинов Никита Ильич

Мать ребёнка: Литвинова (--) Настасья Панфиловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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