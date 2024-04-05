Литвинова (--) Настасья Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Литвинов Илья
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Кунгурова Устинья Ильинична
Отец ребёнка: Литвинов Илья
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Литвинова Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Литвинов Илья
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Литвинов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвинов Илья
Смерть
Неизвестно