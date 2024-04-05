Литвинова (--) Настасья Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (--) Настасья Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Литвинов Гавриил Ильич

Отец ребёнка: Литвинов Илья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Кунгурова Устинья Ильинична

Отец ребёнка: Литвинов Илья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Литвинова Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Литвинов Илья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Литвинов Никита Ильич

Отец ребёнка: Литвинов Илья

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Илья

Смерть
Неизвестно
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