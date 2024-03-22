Надежда (Григорьева)
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти30.01.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1873
Муж: Иван Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1875
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Цурково
Рождение ребёнка
08.07.1877
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1879
Дочь: Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1882
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1887
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1888
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1890
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лопутнева Устиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1893
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1894
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.01.1907
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.