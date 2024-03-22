Надежда (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда (Григорьева)

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

30.01.1907

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Егорий

Мать: не указана

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1873

Муж: Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1875

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Цурково
Рождение ребёнка
08.07.1877

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1879

Дочь: Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1882

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1887

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1890

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лопутнева Устиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1893

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1894

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.01.1907
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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