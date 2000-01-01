Коленцев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Коленцев Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Коленцев Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Коленцев Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Коленцев Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно