Коленцев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленцев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Коленцев Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Коленцев Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Коленцев Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Коленцев Николай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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