Вусинская (Лынская) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вусинская (Лынская) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1900

Дата смерти

02.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Вусинский Винцентий Александрович

Отец ребёнка: Вусинский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вусинский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вусинский Александр Николаевич

Смерть
02.03.1983
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