Вусинская (Лынская) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1900
Дата смерти02.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Вусинский Винцентий Александрович
Отец ребёнка: Вусинский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вусинский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вусинский Александр Николаевич
Смерть
02.03.1983