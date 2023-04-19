Вусинский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1880
Дата смерти22.02.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Вусинский Винцентий Александрович
Мать ребёнка: Вусинская Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
18.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вусинская Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вусинская Мария Иосифовна
Смерть
22.02.1963