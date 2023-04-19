Вусинский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вусинский Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1880

Дата смерти

22.02.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

АВ
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Место
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Рождение
?.10.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Вусинский Винцентий Александрович

Мать ребёнка: Вусинская Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
18.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вусинская Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вусинская Мария Иосифовна

Смерть
22.02.1963