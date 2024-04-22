Ганенко Пелагея
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ганенко Пётр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Ганенко Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ганенко Кондратий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Ганенко Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ганенко Григорий Петрович
Отец ребёнка: Ганенко Пантелеймон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно