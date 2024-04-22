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Ганенко Пелагея

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ганенко Пётр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Ганенко Пантелеймон Иванович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ганенко Кондратий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Ганенко Пантелеймон Иванович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ганенко Григорий Петрович

Отец ребёнка: Ганенко Пантелеймон Иванович

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко Пантелеймон Иванович

Смерть
Неизвестно
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