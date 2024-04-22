Ганенко Пантелеймон Иванович
Место рождения
Дата рождения25.07.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1845
Отец: Ганенко Иван Артемов
Мать: Александра Сидорова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ганенко Пётр Пантелеймонович
Мать ребёнка: Ганенко Пелагея
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ганенко Кондратий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Ганенко Пелагея
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ганенко Григорий Петрович
Мать ребёнка: Ганенко Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганенко Пелагея
Смерть
Неизвестно