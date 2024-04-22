Ганенко Пантелеймон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаненко Пантелеймон Иванович

Ганенко Пантелеймон Иванович

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

25.07.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1845

Отец: Ганенко Иван Артемов

Мать: Александра Сидорова

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ганенко Пётр Пантелеймонович

Мать ребёнка: Ганенко Пелагея

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ганенко Кондратий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Ганенко Пелагея

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ганенко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Ганенко Пелагея

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганенко Пелагея

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close