Илья Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Смерть
1808
Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область
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