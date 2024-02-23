Вальковский Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Вальковский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальковский Коля Алексеевич
Мать ребёнка: Вальковская Мария Харитонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальковский Саша Алексеевич
Мать ребёнка: Вальковская Мария Харитонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таня Алексеевна
Мать ребёнка: Вальковская Мария Харитонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тирлянская Тая Алексеевна
Мать ребёнка: Вальковская Мария Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно