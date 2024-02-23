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Вальковский Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Вальковский Иван

Мать: Вальковская Паранья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальковский Коля Алексеевич

Мать ребёнка: Вальковская Мария Харитонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальковский Саша Алексеевич

Мать ребёнка: Вальковская Мария Харитонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таня Алексеевна

Мать ребёнка: Вальковская Мария Харитонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тирлянская Тая Алексеевна

Мать ребёнка: Вальковская Мария Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вальковская Мария Харитонова

Смерть
Неизвестно
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