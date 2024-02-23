Вальковская Мария Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальковский Коля Алексеевич
Отец ребёнка: Вальковский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальковский Саша Алексеевич
Отец ребёнка: Вальковский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таня Алексеевна
Отец ребёнка: Вальковский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тирлянская Тая Алексеевна
Отец ребёнка: Вальковский Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно