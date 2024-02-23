Вальковская Мария Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальковская Мария Харитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальковский Коля Алексеевич

Отец ребёнка: Вальковский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальковский Саша Алексеевич

Отец ребёнка: Вальковский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таня Алексеевна

Отец ребёнка: Вальковский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тирлянская Тая Алексеевна

Отец ребёнка: Вальковский Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальковский Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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