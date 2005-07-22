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Филиппова Наталья

Место рождения

Терехино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

05.07.1923

Дата смерти

22.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Терехино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Филиппов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Филиппов Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.07.2005
Терехино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
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