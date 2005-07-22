Филиппова Наталья
Место рождения
Дата рождения05.07.1923
Дата смерти22.07.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1923
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Филиппов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Филиппов Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Георгиевна
Смерть
22.07.2005