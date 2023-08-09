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Филиппов Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1953

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

1976 г.р.
1977 г.р.
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Добавил:

ИФ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Филиппов Георгий Иванович

Мать: Филиппова Наталья

Рождение ребёнка
08.08.1976

Дочь: Филиппова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна

Терехино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.09.1977

Сын: Филиппов Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна

Рождение ребёнка
26.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна

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