Филиппов Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Отец: Филиппов Георгий Иванович
Мать: Филиппова Наталья
Рождение ребёнка
08.08.1976
Дочь: Филиппова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна
Терехино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.09.1977
Сын: Филиппов Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна
Рождение ребёнка
26.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна