(Масленникова) Арина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Масленникова) Арина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2001

Отец: Масленников Андрей Фёдорович

Мать: Валентина

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