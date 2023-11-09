Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.2001
Дочь: Арина Андреевна
Отец ребёнка: Масленников Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Магуренко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Магуренко ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно