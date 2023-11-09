Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.2001

Дочь: Арина Андреевна

Отец ребёнка: Масленников Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Магуренко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магуренко ?

Развод
Неизвестно

Муж: Масленников Андрей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Андрей Фёдорович

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