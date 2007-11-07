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Беляев Сергей Александрович

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.03.1970

Дата смерти

07.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1970

Отец: Беляев Александр Александрович

Мать: Беляева Валентина Григорьевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1990

Сын: Беляев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Беляева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
21.10.1997

Дочь: Беляева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Беляева Наталья Владимировна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Наталья Владимировна

Развод
Неизвестно

Жена: Беляева Наталья Владимировна

Смерть
07.11.2007
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