Беляев Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения25.03.1970
Дата смерти07.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1970
Рождение ребёнка
30.07.1990
Сын: Беляев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Беляева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
21.10.1997
Дочь: Беляева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Беляева Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
07.11.2007