Беляева (Жильцова) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1970
Рождение ребёнка
30.07.1990
Сын: Беляев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Беляев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1997
Дочь: Беляева Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Беляев Сергей Александрович
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно