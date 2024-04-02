Беляева (Жильцова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Жильцова) Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1970

Отец: Жильцов Владимир Михайлович

Мать: Жильцова Нина Александровна

Рождение ребёнка
30.07.1990

Сын: Беляев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Беляев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
21.10.1997

Дочь: Беляева Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Беляев Сергей Александрович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Сергей Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: Беляев Сергей Александрович

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