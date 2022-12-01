Белоглазов Анатолий Владимирович 07.05.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоглазов Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1960

Дата смерти

01.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1960

Отец: Белоглазов Владимир Дмитриевич

Мать: Белоглазова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазова Людмила

Рождение ребёнка
1982

Сын: Белоглазов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Белоглазова Людмила

Рождение ребёнка
1984

Сын: Белоглазов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Белоглазова Людмила

Смерть
01.12.2022
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область

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