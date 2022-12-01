Белоглазов Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1960
Дата смерти01.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоглазова Людмила
Рождение ребёнка
1982
Сын: Белоглазов Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Белоглазова Людмила
Рождение ребёнка
1984
Сын: Белоглазов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Белоглазова Людмила
Смерть
01.12.2022
Варна, Варненский муниципальный район, Челябинская область