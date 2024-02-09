Тельнова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельнова Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Зоя Степановна

Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Анфиса Степановна

Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Серафима Степановна

Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельнов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Нина Степановна

Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельнов Николай Степанович

Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич

Смерть
Неизвестно

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