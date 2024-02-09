Тельнова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Зоя Степановна
Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Анфиса Степановна
Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Серафима Степановна
Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Нина Степановна
Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тельнов Николай Степанович
Отец ребёнка: Тельнов Степан Дементьевич
Смерть
Неизвестно