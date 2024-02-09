Тельнов Степан Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Зоя Степановна
Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Анфиса Степановна
Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Серафима Степановна
Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельнова Нина Степановна
Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тельнов Николай Степанович
Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно