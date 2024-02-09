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Тельнов Степан Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Зоя Степановна

Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Анфиса Степановна

Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Серафима Степановна

Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельнов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельнова Нина Степановна

Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельнов Николай Степанович

Мать ребёнка: Тельнова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно

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