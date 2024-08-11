Надтокина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надтокина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1897

Дата смерти

29.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1924

Дочь: Соснова (Надтокина) Елена Павловна

Отец ребёнка: Надтокин Павел Савельевич

Рождение ребёнка
09.02.1927

Дочь: Гриценко (Надтокина) Вера Павловна

Отец ребёнка: Надтокин Павел Савельевич

Смерть
29.01.1976

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