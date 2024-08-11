Надтокина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1897
Дата смерти29.01.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1924
Дочь: Соснова (Надтокина) Елена Павловна
Отец ребёнка: Надтокин Павел Савельевич
Рождение ребёнка
09.02.1927
Дочь: Гриценко (Надтокина) Вера Павловна
Отец ребёнка: Надтокин Павел Савельевич
Смерть
29.01.1976