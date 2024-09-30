Горбунов Ермолай Трефилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Ермолай Трефилович

Горбунов Ермолай Трефилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Горбунов Лука Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

РГАДА, 350-2-1636-698л
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Горбунов Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1761
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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