Горбунов Ермолай Трефилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: не указана
РГАДА, 350-2-1636-698л
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Горбунов Степан Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1761
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область