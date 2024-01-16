Дедюрин Осип Вуколович
Место рожденияд. Елькинская
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Можайцова Параскева Осиповна
Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Михайловна
д. Елькинская
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ульяния Осиповна
Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Михайловна
д. Елькинская
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Михайловна
д. Елькинская
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Федора Осиповна
Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Михайловна
д. Елькинская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Елькинская
Смерть
Неизвестно