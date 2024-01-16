Дедюрин Осип Вуколович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюрин Осип Вуколович

Место рождения

д. Елькинская

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Елькинская
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Можайцова Параскева Осиповна

Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Михайловна

д. Елькинская
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Ульяния Осиповна

Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Михайловна

д. Елькинская
Рождение ребёнка
1740

Сын: Дедюрин Никита Осипович

Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Михайловна

д. Елькинская
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Федора Осиповна

Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Михайловна

д. Елькинская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедюрина Пелагея Михайловна

д. Елькинская
Смерть
Неизвестно
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