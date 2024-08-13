Зворыгин Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1850 ст.
Дата смерти07.09.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1850 ст.
Крещение
24.10.1850 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Кленовской волости починка Фомы Сухих казенный крестьянин из русских Николай Гавриилов Ложкин
Рождение ребёнка
26.06.1871 ст.
Дочь: Зворыгина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Якимовна (Ефимовна)
Рождение ребёнка
02.08.1882 ст.
Сын: Зворыгин Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Якимовна (Ефимовна)
Смерть
07.09.1903 ст.
Причина смерти: от болезненного состояния организма
Похороны
13.09.1903 ст.
Васильевское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
По отношению станового пристава 4-го стана Глазовского уезда за № 1144