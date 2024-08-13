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Зворыгин Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.10.1850 ст.

Дата смерти

07.09.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1850 ст.

Отец: Зворыгин Алексей Селиверстович

Мать: Зворыгина (Ворожцова) Неонила Семёновна

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
24.10.1850 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Кленовской волости починка Фомы Сухих казенный крестьянин из русских Николай Гавриилов Ложкин
Рождение ребёнка
26.06.1871 ст.

Дочь: Зворыгина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Якимовна (Ефимовна)

Рождение ребёнка
02.08.1882 ст.

Сын: Зворыгин Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Зворыгина Екатерина Якимовна (Ефимовна)

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.09.1903 ст.
Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от болезненного состояния организма
Похороны
13.09.1903 ст.
Васильевское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
По отношению станового пристава 4-го стана Глазовского уезда за № 1144

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