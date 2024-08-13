Зворыгина Екатерина Якимовна (Ефимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгина Екатерина Якимовна (Ефимовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1871 ст.

Дочь: Зворыгина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Зворыгин Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
02.08.1882 ст.

Сын: Зворыгин Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Зворыгин Дмитрий Алексеевич

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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