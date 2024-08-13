Зворыгина Екатерина Якимовна (Ефимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1871 ст.
Дочь: Зворыгина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Зворыгин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.08.1882 ст.
Сын: Зворыгин Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Зворыгин Дмитрий Алексеевич
Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно